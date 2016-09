POL-RZ: Feuer in einem Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) – 16.09.2016 – Groß Grönau Bereits am vergangenen Freitag, gegen 12:12 Uhr, brannte es in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Im Grünen Grund in Groß Grönau. Das Feuer wurde durch den Sohn des 81-jährigen Eigentümers bei deren Rückkehr entdeckt. Der Sohn wollte das Feuer zuerst eigenständig löschen, hat diesen Löschversuch jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung abgebrochen und die Feuerwehr verständigt. Diese konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauerten bis ca. 14:30 Uhr an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch kam es zu einem Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Bewohnbar ist das Haus momentan nicht. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.

Quelle: presseportal.de