POL-RZ: Feuer in Escheburg (Kreis Herzogtum Lauenburg)zerstört Carport und zwei Pkw

Ratzeburg (ots) – Am 26.04.2017, gegen 22.25 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, die ein Feuer in der Gemeinde Escheburg mitteilten. Als Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eintrafen, brannte das Carport eines Einfamilienhauses in der Alten Landstraße bereits in voller Ausdehnung. Auch die beiden darin untergebrachten Fahrzeuge, ein Volvo und ein Mercedes-Benz, standen in Flammen.Durch das schnelle Eingreifen der FFW Escheburg konnte an dem direkt angrenzenden EFH Schlimmeres verhindert werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurden mehrere Fensterscheiben sowie der Dachüberstand beschädigt.Eine Aussage über die Höhe des gesamten Sachschadens sowie zur Brandursache kann noch nicht getroffen werden. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: presseportal.de