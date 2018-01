Ratzeburg (ots) – 22. Januar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 21.01.2018 – Glinde Sonntagvormittag, gegen 11.00 Uhr, kam es in der Sönke-Nissen-Allee in Glinde zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Mehrfamilienhaus handelt es sich um einen Wohnblock mit sechs Eingängen und neun Etagen. Der Brand entstand vermutlich im Kinderzimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden und das Treppenhaus war stark verqualmt. Die gesamte dritte Etage (hier vier Wohnungen) sowie die Wohnung direkt unter dem Brandherd sind zurzeit nicht bewohnbar. Ein 53-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache sind derzeit noch keine Angaben möglich, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: presseportal.de