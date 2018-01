Ratzeburg (ots) – 22. Januar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 20.01.2018 – Schwarzenbek Samstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, kam es in der Albert-Schweitzer-Allee in Schwarzenbek zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Derzeit sind in dem Haus 12 Personen wohnhaft. Es mussten keine Bewohner bei Brandausbruch evakuiert werden, alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Der Brand entstand vermutlich im Fahrradkeller und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden, jedoch wurden das Treppenhaus und der Keller stark verqualmt. Es sind durch das Feuer, bzw. der Rauchentwicklung keine Bewohner verletzt worden. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache sind derzeit noch keine Angaben möglich. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: presseportal.de