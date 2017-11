Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 27. November 2017 | Kreis Hzgt. Lauenburg – 26.11.2017 – Lauenburg Am 26.11.2017, gegen 17.30 Uhr, kam es im Heideweg in Lauenburg zu einem Feuer in einem Zweifamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten in der Erdgeschosswohnung eine starke Rauchentwicklung fest. Alle Fenster und Türen waren zu diesem Zeitpunkt fest verschlossen, so dass eine Türöffnung durch die Feuerwehr Lauenburg erfolgte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Die Feuerwehr lokalisierte mehrere Brandherde in der Wohnung und löschte diese ab. Es entstand Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im 5-stelligen Bereich liegen. Die Erdgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Dringend tatverdächtig ist ein Bekannter der Mieterin der brandbetroffenen Wohnung, mit dem diese am Nachmittag desselben Tages eine Auseinandersetzung gehabt hatte. In diesem Zusammenhang war der 37-jährige Lauenburger der Wohnung verwiesen worden. Der Mann steht im Verdacht, sich unberechtigt Zutritt zu der Wohnung verschafft und dort an mehreren Stellen Einrichtungsgegenstände in Brand gesetzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat beim Amtsgericht Schwarzenbek den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Fluchtgefahr gegen den Beschuldigten beantragt. Die Vorführung vor den Haftrichter wird im Verlaufe des Nachmittags erfolgen. Über das Ergebnis der Haftvorführung wird nachberichtet. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Quelle: presseportal.de