Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information 19. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 17.11.2018 – Kastorf Am 17.11.2018 kam es zu einem Feuer in Kastorf, bei dem eine Lagerhalle ausbrannte. Gegen 21:50 Uhr bemerkte eine Zeugin eine Rauchentwicklung an einer Lagerhalle in der Schmiedekoppel. In einem Teil der Lagerhalle sind Wohnungen für Gastarbeiter integriert. Durch die Zeugin wurden die Bewohner dieser Räume auf das Feuer aufmerksam gemacht. Sie konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten. Die eintreffenden Feuerwehren der umliegenden Orte, begannen sofort mit den Löscharbeiten. Diese dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Lagerhalle ist einsturzgefährdet und kann zurzeit nicht betreten werden. Die Wohnungen der Gastarbeiter sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden ca. 250 000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de