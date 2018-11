Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Ratzeburg Bezug: : http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43735 Am 19.11.2018 wurde die Aral-Tankstelle in Schwarzenbek ausgeraubt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Geschädigte weitere Angaben zum Räuber machen. Diese führten schließlich zur Festnahme des mutmaßlichen Täters. Ein 22-jähriger Schwarzenbeker konnte am 23.11.2018 in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. In seiner Vernehmung gab er die Tat zu. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann der JVA Lübeck zugeführt. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de