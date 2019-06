Ratzeburg (ots) – 19. Juni 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 15.06.2019 – Kastorf Am 15.06.2019, gegen 03:05 Uhr, brannte, wie bereits berichtet, in Kastorf eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Am 18.06.2019 wurde der Brandort von Sachverständigen des LKA untersucht. Zudem wurde ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Bei den Untersuchungen konnte keine genaue Brandursache festgestellt werden. Eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung bestehen nicht.

Quelle: presseportal.de