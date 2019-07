Ratzeburg (ots) – 31.Juli 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 29./30.07.2019 – Reinbek In der Zeit von Montag, den 29.07.2019, 19:00 Uhr bis Dienstag, den 30.07.2019, 06:15 Uhr wurde aus dem Moorweg in Reinbek ein grauer Ford Kuga entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem öffentlich zugänglichen Parkstreifen. Der Ford Kuga ist mit einem sog. Keyless-Go-System ausgestattet. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 23.200, – Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist am genannten Tatort zum Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de