Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 02.10.2017 – Bad Oldesloe Am Montag, den 02.10.2017, gegen 10.15 Uhr, ist es in Bad Oldesloe, Schützenstraße Einmündung Konrad-Adenauer-Ring, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 52-jährige Oldesloerin fuhr mit ihrem Fahrrad (Dreirad) auf dem rechtsseitigen Fahrradweg des Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Lorentzenstraße. An der Kreuzung Schützenstraße wollte sie diese, dem Verlauf folgend, überqueren. Die Frau gab an, dass die Ampel bereits wieder „rot“ angezeigt habe und sie trotzdem gefahren sei. Ein männlicher Pkw-Fahrer ist vom Konrad-Adenauer-Ring rechts in die Schützenstraße eingebogen und hat dabei das Dreirad am Hinterreifen getroffen. Aufgrund dieses Zusammenstoßes ist die Frau gestürzt und hat sich leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer hat angehalten, sich kurz mit der Oldesloerin unterhalten und ihren Namen und Telefonnummer aufgeschrieben. Gemeldet hatte sich bei ihr noch niemand. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann möglicherweise sonst Angaben zum Pkw-Fahrer machen? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Bad Oldesloe unter 04531 / 501-555.

Quelle: presseportal.de