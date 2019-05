Ratzeburg (ots) – Barsbüttel Seit dem 25.05.2019 / 12.00 Uhr, wird die 71-jährige Nicolita COVLEA von ihrer Wohnanschrift im Kastanienweg in Barsbüttel vermisst. Personenbeschreibung: – Ca. 1,60 m groß – Leicht untersetzte Statur – Graue Haare – Blau Stoffhose – Lila Bluse – Braune Jacke – Weiße Schuhe – Sie trägt einen braunen Hut Frau Covlea ist herzkrank und auf Medikamente angewiesen. Sie geht regelmäßig in der näheren Umgebung spazieren, ist aber am Samstag nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Noch am Samstagabend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hunden sowie einem Hubschrauber durchgeführt. Auch am Sonntag wurde verstärkt nach ihr gesucht Frau Covlea konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Suche wird am heutigen Tage mittels Drohne und weiteren Hunden fortgesetzt. Die Polizei bitte um Mithilfe. Wer hat Frau Covlea gesehen oder kann sonst Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben. Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0 oder über den Notruf 110.

Quelle: presseportal.de