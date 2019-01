Ratzeburg (ots) – Lasbek Am 10.01.2019, gegen 07.20 Uhr, kam es auf der Landstraße 90 (Steindamm) bei Lasbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 22-jähriger Reinfelder befuhr mit einem VW Golf die L 90, aus Richtung Lasbek kommend in Richtung Hammoor. Eigenen Angaben zufolge sei ein Stück Wild von links nach rechts über die Straße gelaufen. Der 22-jährige habe dann aus Schreck das Lenkrad verrissen, sei deshalb nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann frontal gegen einen Baum geprallt. Einen Zusammenstoß mit dem Wild gab es nicht. Durch den Unfall wurde der Reinfelder schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Golf entstand Totalschaden. Anhaltspunkte für eine etwaige andere Unfallursache lagen nicht vor.

Quelle: presseportal.de