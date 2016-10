POL-RZ: Frontal gegen den Baum gefahren

Ratzeburg (ots) – Kastorf Am 09.10.2016, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Kastorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 30-jähriger Mann wollte mit seinem BMW von dem Gelände einer Tankstelle in Kastorf auf die Bundesstraße 208 in Richtung Berkenthin fahren. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt regennass. Beim Anfahren/Beschleunigen gab der 30-jährige offensichtlich zu viel Gas, so dass der heckgetriebene BMW hinten ausbrach und ins Schleudern geriet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen, kam ca. 100 m weiter nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal gegen einen Baum. Der 30-jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro.

Quelle: presseportal.de