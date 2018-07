Ratzeburg (ots) – Am Sonntag, 29.07.2018, gegen 19.10 Uhr, kam es auf der B 404, Höhe Steinburg, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 29jährige Handewitterin fuhr mit ihrem Pkw VW Passat auf der B 404 aus Richtung Trittau kommend in Richtung BAB- Kreuz Bargteheide. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Passat. Der Fahrer, ein 46jähriger Berliner, seine 48jährige Beifahrerin sowie die 29jährige Handewitterin wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 35.000 Euro. Für etwa eine Stunde musste die B 404 an der Unfallstelle von der Polizei voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de