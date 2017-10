Ratzeburg (ots) – Poggensee Am 02.10.2017, gegen 10:00 Uhr, kam es im Verlauf der Kreisstraße 27 aus Poggensee kommend zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 85 Jahre alter Mann aus Hamburg befuhr mit einem Pkw BMW X3 die Kreisstraße in Richtung Mölln. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve schloss der BMW-Fahrer zu einem langsam fahrenden Gespann auf. Nach eigenen Angaben erkannte der Hamburger nicht, dass die Kreisstraße eine scharfe Rechtskurve macht und setzte zum Überholen an. Aus Richtung Mölln kam ihm eine 58-jährige Frau mit ihrem PKW Ford Fiesta entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 58 Jahre alte Frau aus Nusse wurde bei dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de