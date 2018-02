Ratzeburg (ots) – 27. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 26.02.2018 – Bargteheide Am 26.02.2018 gegen 16:55 Uhr kam es auf der Landstraße 82 zwischen Bargteheide und Ahrensburg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 50-jähriger Ahrensburger fuhr mit seinem Audi A4 die L 82 aus Bargteheide kommend in Richtung Ahrensburg. Kurz hinter dem Abzweiger Westring geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 57-jährigen aus Bargteheide. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine Beifahrerin (57 Jahre) musste schwer verletzt von einem Notarzt behandelt werden. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 8000 EUR. Für die Unfallaufnahme wurde die L 82 für ca. 1 1/2h voll gesperrt.

