Ratzeburg (ots) – Ahrensburg Am 12.09.2017, gegen 18.40 Uhr, kam es an einer Tankstelle in der Manhagener Allee in Ahrensburg zu einem Raub, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 34-jähriger polizeilich bekannter Ahrensburger betrat zur o. g. Zeit den Verkaufsraum der Tankstelle. Der Mann war der „diensthabenden“ 27-jährigen Mitarbeiterin der Tankstelle bereits bekannt. Dieser hatte auf Grund eines am 10.09.2017, gegen 09.50 Uhr, begangenen Ladendiebstahles Hausverbot in der Tankstelle. Die Angestellte trat an den Mann heran und forderte ihn auf, das Tankstellengelände zu verlassen. Der 34-jährige soll die Frau daraufhin zur Seite geschubst und sich hinter Verkaufstresen begeben haben. Die 27-jährige stellte sich dem Mann erneut in den Weg, woraufhin der mit dem rechten Arm ausgeholt und ihr mit der Faust und mit voller Kraft ins Gesicht geschlagen haben soll. Als die Geschädigte auf Grund des Schlages zurückwich, soll der Ahrensburger eine Packung Tabak gegriffen und die Tankstelle damit verlassen haben. Anschließend soll er mit einem Fahrrad davon gefahren sein. Der Wert der Tabakpackung betrug 4.30 Euro. Die Angestellte ist durch den mutmaßlichen Schlag ins Gesicht verletzt worden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den 34-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet.

Quelle: presseportal.de