Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 25. Mai 2018 | Krs. Hzgt. Lauenburg – 24.05.2018 – Schwarzenbek Am 24.05.18, nachmittags, wurde aufgrund des Verdachtes von Cannabisanbau in Schwarzenbek die Wohnung eines Pärchens (34 und 35 Jahre) in einem Mehrfamilienhaus durchsucht. In der Wohnung des Pärchens wurden sieben Pflanzen entdeckt und sichergestellt. Im Rahmen dieses Einsatzes wurde aufgrund eines starken Marihuanageruches aus einer anderen Wohnung in diesem Haus zufällig noch eine Hanfplantage entdeckt. Der Bewohner, ein 29-jähriger Schwarzenbeker, befand sich nicht in der Wohnung und konnte auch nicht erreicht werden. Nach Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde die Tür geöffnet und die Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Beamten in der Wohnung eine Hanfplantage fest. Genaugenommen war die gesamte Wohnung zu einer Plantage umgebaut. Hier wurden nun noch 21 Cannabispflanzen sichergestellt. Es waren insgesamt sechs Beamte des Polizeirevieres Schwarzenbek im Einsatz. Die Kriminalpolizei Geesthacht ermittelt jetzt gegen alle drei aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de