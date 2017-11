Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 29.11.2017 – Ahrensburg Anfang Oktober wurde durch die Kriminalpolizei Ahrensburg ein Mountainbike der Marke BULLS Sharptail aufgefunden, welches aus einer möglichen Straftat stammt. Das Fahrrad, Hauptfarbe schwarz mit teilweise grün am Rahmen, ist mit einer 21-Gang-Schaltung ausgestattet. Es verfügt über eine Rahmennummer, die mit den Buchstaben „SA“ beginnt. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte das Fahrrad bei der Firma Fahrrad-Lange in Rahlstedt gekauft worden sein. Bislang konnte jedoch kein Eigentümer / Geschädigter ermittelt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Wer erkennt sein Fahrrad auf den Bildern wieder? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090.

Quelle: presseportal.de