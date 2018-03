Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg vom 16. März 2018 | Kreis Stormarn – 15.03.2018 – Lasbek Am 15.03.2018 kam es gegen 19:00 Uhr bei Lasbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 77-jähriger Mann aus Bargteheide fuhr mit seinem Audi A3 den Steindamm (L 90) aus Lasbek kommend in Richtung Hammoor. Kurz vor der Einmündung Lasbeker Weg ging am rechten Fahrbahnrand ein 37-jähriger Mann aus Lasbek ebenfalls in Richtung Hammoor. Der Fußgänger wurde von dem Audi erfasst, mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb hinter der Schutzplanke im Straßengraben liegen. Durch die Erst-Helfer wurde der Mann sofort reanimiert. Ein Notarzt und der Rettungsdienst übernahmen die weitere Versorgung des Lasbekers. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Audi-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallursache muss nun ermittelt werden. Ein entsprechendes Sachverständigengutachten wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck in Auftrag gegeben. Die L 90 war ca. 2,5 Stunden gesperrt. Hinweise: Nachfragen richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de