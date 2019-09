Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 19. September 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 19.09.2019 – Mölln Am 19.09.2019, gegen 02:25 Uhr, kam es in der Industriestraße in Mölln zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Möllner lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging der Möllner am rechten Fahrbahnrand der Industriestraße in Richtung Vorkamp. Beim Vorbeifahren in gleicher Richtung, an dem 22-jährigen, trifft ein Lkw MAN diesen so stark, dass der Mann umgerissen wird und nicht ansprechbar am Fahrbahnrand liegen bleibt. Der 41-jährige Lkw-Fahrer (whft. Mölln) verständigt daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Auf Grund der durch den Zusammenstoß erlittenen Verletzungen musste der Fußgänger in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Die Industriestraße war für die Dauer der Maßnahme bis 05:50 Uhr halbseitig gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000,- Euro. Christian Braunwarth Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck und Rena Bretsch Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de