Ratzeburg (ots) – 08. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.02.2018 – Schwarzenbek Am 07.02.2018 um 12:50 Uhr ereignete sich in der Lauenburger Straße in Schwarzenbek ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen ging der 72-jährige Schwarzenbeker auf dem Fuß- und Radweg der Lauenburger Straße in Richtung Kerntangente. In Höhe der Einmündung Dr. Gustav-Frank-Straße wurde er von einem abbiegenden Sprinter erfasst und zu Boden geworfen. Die genaue Unfallursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt, wurde der Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 58-jährige Sprinter-Fahrer aus Schwarzenbek wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Quelle: presseportal.de