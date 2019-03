Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 17. März 2019 | Kreis Stormarn – 18.03.2019 – Ahrensburg Am 17.03.2019, gegen 19:05 Uhr, kam es in Ahrensburg, Reeshoop, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, wobei der Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungstand befuhr ein 56-jähriger Hamburger mit seinem Mercedes die Straße Reeshoop aus Richtung Hermann-Löns-Straße kommend in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Ihm direkt entgegen kam auf dem linken Fußgängerweg ein 31-jähriger Ahrensburger. Als beide auf gleicher Höhe waren, geriet der 31-jährige Mann aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn, direkt vor das Fahrzeug des Hamburgers. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindert. Der Ahrensburger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem 31-jährigen Fußgänger deutlich Atemalkoholgeruch war. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzeburg

Quelle: presseportal.de