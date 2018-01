Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 23. Januar 2018 | Kreis Stormarn – 23.01.2017 – Ahrensburg Heute Morgen, gegen 07:50 Uhr, kam es in Ahrensburg in der Straße Am Aalfang zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 40-jährige Frau aus Ahrensburg fuhr gegen 07:50 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Straße Am Aalfang in Richtung Ahrensfelder Weg. Dabei übersah sie nach erstem Ermittlungsstand eine 35-jährige Ahrensburgerin, die gerade am rechten Straßenrand entlang ging. Sie wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Die Straße Am Aalfang war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Hinweise: Nachfragen richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de