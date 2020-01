Grüne lehnen Verbot der Vollverschleierung an Hochschulen ab Schleswig-Holsteins Grüne lehnen nach einer Landtagsanhörung ein Vollverschleierungsverbot an Hochschulen weiter strikt ab. "Es gab bei der Anhörung starke Argumente gegen ein Verbot und auch dagegen, die Entscheidung über ein Verbot in die Hochschulen zu verlagern", sagte der Grünen-Hochschulpoliti

Auf Nord-Ostsee-Kanal gestoppt: Frachtschiff überladen Beamte der Wasserschutzpolizei Brunsbüttel haben auf dem Nord-Ostsee-Kanal ein mit 170 Tonnen überladenes Frachtschiff aus dem Verkehr gezogen. Das fast 100 Meter lange Schiff sei am Donnerstag in die große Schleuse Brunsbüttel eingefahren, wo die Überladung bei einer Kontrolle aufgefallen sei, teil

Tesla stellt sich Bürgerfragen: Umweltverband sieht Fragen Der US-Elektroautobauer Tesla hat sich angesichts wachsender Bedenken den Fragen von Bürgern über die geplante Fabrik in Grünheide bei Berlin gestellt. Mehrere Vertreter von Tesla nahmen im Beisein von Umweltministerium und Umweltverbänden in Potsdam Stellung. Tesla kündigte dabei nach Teilnehmerang

Telefon-Trickbetrug: Polizist schnappt Betrüger in Erkner Ein Berliner Polizist hat in Erkner (Oder-Spree) eine Geldübergabe bei einem versuchten "Enkeltrick" verhindert und einen mutmaßlichen Betrüger erwischt. Ein vermeintlicher Polizist hatte am Mittwoch bei einem Ehepaar angerufen und erzählt, dass ihr Sohn einen Unfall in Polen gehabt hätte, teilte di

Kiels Trainer: "Müssen konsequenter und konstanter werden" Holstein Kiels Trainer Ole Werner hat die mangelnde Abschluss-Effektivität seines Teams beklagt. "Wir belohnen uns nicht für den Aufwand, den wir betreiben. Wir haben gegen Darmstadt 22 Mal aufs Tor geschossen, aber nur einen Treffer erzielt. Natürlich müssen wir da konsequenter und konstanter werde

Tödlicher Verkehrsunfall in Herzhorn Eine 26-jährige Frau ist in Herzhorn (Kreis Steinburg) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau Donnerstagmittag mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und daraufhin gegen den Baum geprallt. Sie sta

Kirche sucht nach dreistem Kerzenklau freiwillige Aufpasser Weil in der Flensburger St. Nikolaikirche mittlerweile beinahe täglich Kerzen geklaut werden, sucht der Pfarrer des Gotteshauses nun nach freiwilligen Aufpassern. "Eine Überwachung durch eine Videokamera kommt für uns nicht in Frage. Kirche ist ein Raum, der ein Schutzraum ist und kein Raum der Frem

Warnstreik am Uniklinikum Schleswig-Holstein angekündigt Im Konflikt um eine Entlastung der Pflegekräfte am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik kommende Woche aufgerufen. Betroffen seien am Montag und Dienstag alle Bereiche des Klinikums in Kiel und Lübeck sowie das Zentrum für integrative Psychiat

Kiel: Wegen Verdi-Warnstreik fährt am Wochenende kein Bus In Kiel sollen wegen eines Warnstreiks alle Busse still stehen – und das über mehrere Tage. Das könnte 120.000 Menschen, die den Service täglich nutzen, hart treffen. Wegen eines Warnstreiks fallen in Kiel am Freitag und Samstag alle Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) aus. Sie werden an bei