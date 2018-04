Ratzeburg (ots) – 20.04.2018 – BAB 24 Gudow Bereits am Freitag, 20.04.2018, führte das Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg, während der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz Gudow-Süd, an der BAB 24, in Fahrtrichtung Berlin durch. Insgesamt waren dabei 11 Beamte Einsatz. Schwerpunkt der Kontrolle war der Bereich Überladung bei Klein-Lkw. Hierfür wurden gezielt Kleintransporter und Klein-Lkw angehalten, bei denen bereits augenscheinlich der Verdacht für eine vollständige oder partielle Überladung bestand. Insgesamt sind 36 Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen beanstandet worden. Bei 24 Fahrzeugen musste bis zur Herstellung der zulässigen Gewichte die Weiterfahrt untersagt werden Bei den festgestellten Verstößen handelte es sich um: 33 x Überladung 2 x Benutzung Mobiltelefon 1 x Ladungshöhe (zul. 4, tats. 4,20 m) 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis (Der Fahrer war nur im Besitz der Führerscheinklasse B. Für den von ihm mitgeführten Anhänger wäre BE erforderlich gewesen) Es wurden 1 Straf- und 24 Bußgeldverfahren eingeleitet sowie 12 Verwarngelder erhoben. Für die Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse lag der Spitzenwert bei 40,7 % Überladung. Bei einem Fahrzeug wurde die zulässige Achslast um 42.5 % überschritten. Die Polizei warnt vor den Gefahren bei falscher Beladung oder Überladung. Insbesondere bei Kleintransportern ist das maximale Ladegewicht schnell erreicht auch wenn der noch vorhandene Platz optisch einen anderen Eindruck vermittelt. Durch falsche Beladung (ungleiche Gewichtsverteilung) oder Überladung verändern sich massiv die physikalischen Fahreigenschaften der Fahrzeuge. Dies wird oft unterschätzt. Der Bremsweg verlängert sich erheblich. Bei Brems- oder Ausweichmanövern verhält sich das Fahrzeug ganz anders und wird schnell unkontrollierbar.

Quelle: presseportal.de