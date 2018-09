Ratzeburg (ots) – 24. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 23.09.2018 – Geesthacht In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22.09.2018-23.09.2018, gerieten in einer Flüchtlingsunterkunft in Geesthacht mehrere Männer in einen Streit bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Gegen 01:10 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Mercatorstraße gemeldet. Beim Eintreffen am Einsatzort war keine Auseinandersetzung mehr festzustellen. Es waren aber noch mehrere Personen vor Ort. Nach ersten Ermittlungen ergibt sich folgender Sachstand: Eine Bewohnerin der Flüchtlingsunterkunft feierte ihren Geburtstag. Im Verlauf des Abends sei es dann zu einem Streit gekommen, bei dem eine männliche Person mit einem Messer verletzt worden sei. Weiterhin sei mit einem Baseballschläger auf den Pkw eines Gastes, welcher nicht in der Unterkunft wohnt, eingeschlagen worden. Unter den Tatverdächtigen befinden sich mindestens zwei Männer im Alter von 30 und 29 Jahren. Der genaue Tathergang, sowie die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Geesthacht dauern an.

Quelle: presseportal.de