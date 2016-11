POL-RZ: Geesthacht – Diverse Autos zerkratzt

Ratzeburg (ots) – Am 19.11.2016, gegen 17.00 Uhr und davor, kam es im Schäferstrift und im Altonaer Ring in Geesthacht zu insgesamt 18 Sachbeschädigungen an dort abgestellten Pkw. Bei allen Fahrzeugen wurde der Lack einmal über die gesamte Länge der Motorhaube zerkratzt. Anwohner im Altonaer Ring konnten gegen 17.00 Uhr eine Frau beobachten, die den Lack bei vier dort abgestellten Pkw zerkratzte und verständigten die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort die mutmaßliche Täterin an. Hierbei handelte es sich um eine 56-jährige Geesthachterin. Sie stritt ab, die Fahrzeuge beschädigt zu haben. Im Rahmen der Personalienfeststellung beleidigte die 56-jährige die eingesetzten Beamten mehrfach und versuchte außerdem sie zu schlagen und zu treten. Die Beamten konnten den Angriffen ausweichen und die Frau letztendlich wieder beruhigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,0 Promille. Nach Feststellung ihrer Identität ist die Frau wieder entlassen worden. Ob die 56-jährige auch für die anderen zerkratzten Autos verantwortlich ist, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen an den Pkw machen? Wer hat im Schäferstrift, möglicherweise vor 17.00 Uhr, verdächtige Personen gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 8003-0.

Quelle: presseportal.de