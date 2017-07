Ratzeburg (ots) – Am 25.07.17 wurde eine Person in Geestacht festgenommen, die im Verdacht steht versucht zu haben, einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Gegen 01:30 Uhr bemerkte eine Streife des PR Geesthacht in der Mercatorstraße einen Zigarettenautomaten am Fahrbahnrand liegen, der vom Metallständer vermutlich mit einer Trennscheibe abgetrennt worden war. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten einen 31-jährigen Geesthachter in seinem Pkw festnehmen, der im Verdacht steht die Tat begangen zu haben. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Sachschaden am Automaten wird auf 500,00 Euro geschätzt.

Quelle: presseportal.de