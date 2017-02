POL-RZ: Geesthacht: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Ratzeburg (ots) – Geesthacht Am 26.02.2017, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der B 404, in der Straße Besenhorst/ Geesthacht, zu einem Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 38 Jahre alter Geesthachter mit seinem Pkw VW Golf die B 404 in Richtung Hamburg. Dabei übersah er zwei vor ihm haltende Abbieger. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Geesthachter nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam ihm ein 62 Jahre alter Lauenburger mit seinem Pkw Skoda Yeti entgegen, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ebenso wurden zwei 8 und 10 Jahre alte Kinder im Pkw des Unfallverursachers leicht verletzt. Die 84 Jahre alte Mitfahrerin des Lauenburgers wurde hingegen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Alle fünf Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und der Bergung zeitweise voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de