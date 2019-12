Schäfer empfangen Minister mit Schaf-Kadavern Mit 18 toten Schafen und wütenden Beschimpfungen haben dutzende Schäfer Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) auf einer Kundgebung in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) empfangen. Die Schäfer forderten am Donnerstag einen effektiven Schutz ihrer Herden. Selbst sogenannte w

Was FC St. Pauli im Gegensatz zu Arminia Bielefeld für Probleme hat Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 12.05 Uhr: FC St. Pauli ist einer der beliebtesten

Minister Garg: Mehr Pflegekräfte durch Pflegeberufereform Die im neuen Jahr in Kraft tretende Pflegeberufereform ist nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Pflegekräftemangel. Denn bundesweit sei damit Schulgeld in der Altenpflege endgültig vom Tisch, sagte Garg am Donnerstag in Kiel.

Bombenfund an Cottbuser Schule: Kurzzeitige Evakuierung Cottbus (dpa/bb)- Schreck in der Morgenstunde: Etwa 100 Kinder in Cottbus mussten am Donnerstag wegen eines Bombenfundes in der Nähe ihrer Schule das Gebäude kurzzeitig verlassen. Bei Bauarbeiten wurde eine 150-Kilo-Brandbombe entdeckt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Kampfmittelbeseitigungsdi

Sanierung der Haltestellen "Mö" und Rathaus startet 2020 Der barrierefreie Ausbau der über 100 Jahre alten U-Bahn-Haltestellen der Linie 3 in der Hamburger Innenstadt läuft Anfang nächsten Jahres an. Im Januar sollen die Bauvorbereitungen für den Umbau und die Sanierung der Haltestelle "Mönckebergstraße" starten, teilte die Hamburger Hochbahn als Betreibe

Aktien, Anleihen, Gold: Das erwartet Anleger 2020 – Wird es ein Erfolgsjahr? Das Jahr 2019 war für Anleger nicht leicht: Es gab keine nennenswerte Zinsen auf Sparbücher oder sichere, mehrjährige Anlagen wie Festgeld. Experten schätzen ein, wie sich das Jahr 2020 entwickeln könnte und ob Edelmetalle wie Gold hohe Erträge abwerfen werden. "Wir befinden uns in einer absoluten N

Afrikanische Schweinepest: Zaunbau an Grenze startet Das Land Brandenburg beginnt am Freitag an der polnischen Grenze mit dem Bau von Schutzzäunen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Das teilte das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag mit. Das Risiko der Einschleppung durch infizierte Wildschweine aus Westpolen nach Deutschland werde größ

Auszeichnung: Kirsten Boie neue Hamburger Ehrenbürgerin Hamburg (dpa) - Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie ist neue Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreichte der 69-Jährigen am Mittwochabend bei einem Festakt im Rathaus die Ernennungsurkunde. Zuvor hatte die Bürgerschaft einem entsprechenden Senatsantrag

Behördennummer 115 im Norden immer beliebter Von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zulassungsstelle: Unter der einheitlichen Behördennummer 115 suchen auch in Schleswig-Holstein immer mehr Menschen Informationen zu Verwaltungsleistungen. "Die Anrufzahlen haben sich stetig nach oben entwickelt", sagte ein Sprecher des Digitalisierungsministerium