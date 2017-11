Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 11.11.2017 – Geesthacht Am 11.11.2017, zwischen 5.35 Uhr und 06.10 Uhr, wurden in der Schillerstraße in Geesthacht mehrere gusseiserne Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben. Die Beamten des Polizeirevieres Geesthacht wurden während ihrer Streifenfahrt von einer Verkehrsteilnehmerin darauf aufmerksam gemacht, dass in der Schillerstraße diverse Gullydeckel ausgehoben wurden. Personen habe sie dabei nicht gesehen. Da die zwölf ausgehobenen Gullydeckel noch vorhanden waren, konnten diese ohne weiteres von den Polizeibeamten wieder eingesetzt werden. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Dass dies mehr als ein „grober Unfug“ ist, kann man auch an der zu erwartenden Strafandrohung von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe sehen. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem ist um die Tatzeit herum in der Schillerstraße etwas aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/80030

Quelle: presseportal.de