Ratzeburg (ots) – 02.02.2018 – Lankau Am 02.02.2018, gegen 03.00 Uhr, kam es in Lankau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 21-jähriger Mann aus Mölln befuhr mit einem BMW innerorts die Gretenberger Straße. In einer Rechtskurve kam er dann alleinbeteiligt geradeaus von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen eine Feldsteinmauer. Durch den Unfall wurde der 21-jährige schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Er musste von der Feuerwehr aus dem BMW befreit werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizeistation Nusse hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem BMW sowie der Steinmauer entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 9000,- Euro.

Quelle: presseportal.de