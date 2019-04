Ratzeburg (ots) – 10.April 2019 | Kreis Stormarn – 09.04.2019 Bad Oldesloe In der Zeit vom 09.04.2019, 21.00 Uhr bis heute Morgen, 05.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Lilly-Braun-Straße in Bad Oldesloe. Unbekannte Täter hebelten Fensterleisten im Eingangsbereich auf, um die Glasscheiben unversehrt entnehmen zu können. So gelangten sie in einem Vorraum des Supermarktes. Die anschließenden Scheiben, die den Vorraum zum Verkaufsraum abtrennen wurden eingeschlagen. Der dahinterstehende Geldautomat wurde dann gewaltsam geöffnet. An das Geld ist man aber nicht gelangt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum in der Lilly-Braun-Straße, beim Supermarkt oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 04531/501-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe.

Quelle: presseportal.de