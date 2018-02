Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Ratzeburg 21. Februar 2018 | Kreis Stormarn – 16.02.2018 – Bad Oldesloe Bereits am 16.02.2018, gegen 05.15 Uhr, kam es in einer Spielhalle in der Straße Rögen in Bad Oldesloe zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten eine rückseitig gelegene Tür zur Spielhalle auf und drangen so in das Gebäude ein. Unmittelbar hinter der Tür stand ein sog. Geldwechselautomat. Dieser Automat wurde offensichtlich gezielt entwendet. Der Automat wiegt ca. 200 kg und war nicht gesondert am Boden verankert. Auf Grund des Gewichtes schließt die Polizei einen sog. „Einzeltäter“ aus. Ferner müsste der Abtransport mit einem Kombi oder einem Kleintransporter erfolgt sein. Der Automat selbst hat einen Wert von ca. 18.000,- Uhr. Wieviel Bargeld sich in dem Automaten befand ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,-Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat am Freitagmorgen im Rögen oder dem umliegenden Industriegebiet ein verdächtiges Fahrzeug gesehen und kann möglicherweise Angaben zu Fahrzeugtyp, Farbe oder Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0. Hinweise: Nachfragen richten Sie bitte an die Pressestelle der PD Ratzeburg

Quelle: presseportal.de