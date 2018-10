Ratzeburg (ots) – Am 07.10.2018, gegen 11:30 Uhr, kam es in Bad Oldesloe, Schützenstraße, zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf von Polizeibeamten auch die Schusswaffe gegen eine Person eingesetzt wurde. Nach Rücksprache mit der STA Lübeck wird eine Medieninformation erst im Laufe des kommenden Tages erfolgen. Herr Braunwarth Pressesprecher Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzeburg Rückfragen am 08.10.2018 bitte an: Polizeidirektion Ratzeburg – Stabsstelle / Presse – Rena Bretsch i.A. Sandra Kilian Telefon: 04541/809-2010 Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de