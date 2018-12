Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe/Pölitz Bereits am 08.12.2018, gegen 11.00 Uhr soll es auf der Straße Schwarzendamm, zwischen Bad Oldesloe und Pölitz, auf Höhe der Einmündung Bestthorritzen, in Fahrtrichtung Pölitz, zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge setzte der Fahrer eines silbernen Skoda Octavia kurz vor einer Kurve zum Überholen an. Während des Überholmanövers kam dem Octavia ein grüner VW Golf IV entgegen. Der Fahrer des Octavia brach zwar daraufhin den Überholvorgang ab, jedoch erst so spät, dass der grüne Golf trotzdem auf den rechten Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei diesem Ausweichmanöver soll der grüne Golf möglicherweise noch mit einem Leitpfosten kollidiert sein. Der Octavia hat etwas später den Überholvorgang wiederholt und sich in unbekannte Richtung entfernt. Zeugen dieser Straßenverkehrsgefährdung hatten den Vorfall der Polizei Bad Oldesloe mitgeteilt. Der Geschädigte hat sich bis dato nicht gemeldet. Die Polizei sucht nun den Fahrer des o. g. grünen VW Golf IV, als den Geschädigten der Straßenverkehrsgefährdung. Dieser möge sich bitte unter der Telefonnummer 04531 / 501-0 mit der Polizei Bad Oldesloe in Verbindung setzen.

Quelle: presseportal.de