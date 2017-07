POL-RZ: Geschädigter nach Verkehrsgefährdung gesucht

Ratzeburg (ots) – BAB 21 Am 03.06.2017, gegen 19:45 Uhr, sollte ein weißer Audi Kombi auf der BAB 21, Fahrtrichtung Norden, durch einen Streifenwagen des Autobahnreviers Bad Oldesloe kontrolliert werden und entzog sich dieser Kontrolle durch Flucht. Auf der Fluchtfahrt, fuhr der weiße Audi von der BAB 21 an der AS OD Nord ab, in Richtung Nütschau. Vor ihm fuhr ein Kleinwagen, vermutlich VW Polo. Der Audi überholte den VW Polo vor einer Kuppe und das trotz Gegenverkehr. Um einen Unfall zu vermeiden, musste sowohl der VW Polo, als auch der entgegenkommende Opel Astra bis zum Stillstand abbremsen. Der Audi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Vinzier fort. Im Verlauf der weiteren Flucht, gegen 19:50 Uhr, befuhr der Audi die K 64, von Vinzier aus kommend, in Richtung Neverstaven. In einer Linkskurve verlor der Audifahrer auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer, ein 37jähriger Hamburger, verletzte sich dabei leicht und entfernte sich dann zu Fuß unerlaubt vom Unfallort. Der Hamburger konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Es wurde Alkoholkonsum festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,91 Promille Weiter ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hat den PKW ohne Erlaubnis des Halters geführt. Gesucht wird der Fahrer des o. g. VW Polo / Kleinwagens, der durch das Überholmanöver gefährdet wurde. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 1706-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de