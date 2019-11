Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck 03.11.2019 – Bad Oldesloe Am 03.11.2019, gegen 16:30 Uhr wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Oldesloe ein 37-jähriger Mann im Rahmen eines Polizeieinsatzes von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nunmehr Zeugen, die diesen Einsatz beobachtet haben. Gegen 16:20 Uhr hatte ein Ladenbesitzer im Bereich des Bahnhofes mitgeteilt, dass ein Mann nach einem Diebstahl das Geschäft trotz Aufforderung durch den Inhaber nicht verlassen wolle und die andere Kundschaft belästige. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hielt sich der Mann zwischenzeitlich auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Der 37-jährige war augenscheinlich alkoholisiert, ausgesprochen uneinsichtig und wollte trotz eines durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweises den Bereich nicht verlassen. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Mann daher von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Nachdem die Beamten mit dem in Gewahrsam genommenen Mann beim Polizeirevier Bad Oldesloe angekommen waren, verschlechterte sich dessen Gesundheitszustand plötzlich, so dass die Beamten Reanimationsmaßnahmen vornehmen und einen Rettungswagen alarmieren mussten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er am 06.11.2019 verstarb. Zur Aufklärung des Geschehens um den Polizeieinsatz auf dem Bahnhofsvorplatz suchen die Ermittler nach Zeugen: Wer kann Angaben zu dem Verhalten des Mannes und dem anschließenden polizeilichen Einsatz in Bad Oldesloe am Bahnhof machen? Wer kann Hinweise zum Ablauf der Ereignisse machen, bzw. hat den Mann auf dem Bahnhofsvorplatz gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0. Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Quelle: presseportal.de