POL-RZ: Gewaltandrohung an der Oberstadtschule

Ratzeburg (ots) – 21502 Geesthacht Heute gegen 09:20 Uhr wurde an einem Nebengebäude der Oberstadtschule von einer Lehrkraft ein Schriftzug mit einer Gewaltandrohung bemerkt. Bei dem Nebengebäude handelt es sich um ein Lager der Offenen Ganztagsschule in unmittelbarer Nähe zur Oberstadtschule und Bertha-von-Suttner Gemeinschaftsschule. Die Ernsthaftigkeit der Drohung konnte nicht ausgeschlossen werden, so dass durch die Schulleitung in Absprache mit der Polizei entschieden wurde, die etwa 1000 Schüler beider Schulen nach Hause zu entlassen. Die Gemeinschaftsschule war gegen 11:30 Uhr komplett geräumt, die letzten Grundschüler wurden gegen 13:00 Uhr von ihren Eltern abgeholt. Die Polizei Geesthacht war die gesamte Zeit vor Ort und hat die Räumung begleitet. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei Geesthacht den Schulbereich vermehrt bestreifen.

Quelle: presseportal.de