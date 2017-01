POL-RZ: Glätteunfälle

Ratzeburg (ots) – Am 13. Januar, seit 05:50 Uhr, kam es in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg zu zahlreichen Unfällen aufgrund von Straßenglätte. Die Straßen waren aufgrund von Eis und Schnee teilweise extrem glatt. Bis 10:00 Uhr wurden insgesamt 30 entsprechende Unfälle der Polizei gemeldet. Schwerpunkt war die BAB 1 ab Bad Oldesloe und alle weiteren Straßen bis in den Südosten bei Geesthacht. Auf der B 5 bei Geesthacht rutschten zwei Linienbusse ohne Fahrgäste in den Graben. Auf der B 404 bei Trittau standen mehrere Sattelzüge quer, so dass die Fahrbahn zeitweilig gesperrt werden musste. Im Busverkehr kam es teilweise zu starken Verspätungen und zu vereinzelten Ausfällen. Bei den Unfällen gab es glücklicherweise nur einige Leichtverletzte. Die Räumdienste waren von Beginn an mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Seit 10:00 Uhr normalisiert sich die Lage langsam wieder.

Quelle: presseportal.de