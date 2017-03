POL-RZ: Glinde: Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots) – Glinde Am 01.03.2017, gegen 02:30 Uhr, wollten Beamte der Polizeistation Glinde in der Willinghusener Landstraße (Glinde) einen Pkw Volvo XC 90 kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung hielt der Pkw plötzlich in der Buchenstraße an. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer versuchte dann zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten festgenommen werden. Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass der Pkw kurz zuvor in Hamburg-Wandsbek entwendet worden war. Der 37 Jahre alte Mann aus Polen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde dem Gewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das LKA Hamburg geführt. Der Tatverdächtige wird im Verlaufe des Tages in Hamburg einem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: presseportal.de