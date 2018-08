Ratzeburg (ots) – Am Freitag, 10.08.2018, um 11.35 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gemeldet, dass zwei Kinder in Glinde, in der Straße „Am Sportplatz“, in ein Regenrückhaltebecken gefallen seien. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich zwei Jungen, 5 und 6 Jahre alt, aus einer auf dem Grundstück in einem Veranstaltungsraum stattfindenden Veranstaltung entfernt und sind aus ungeklärten Gründen in das Regenrückhaltebecken auf dem Grundstück gefallen. Die Kinder wurden ohne Bewusstsein von Ersthelfern aus dem Becken geborgen und vor Ort begannen die Reanimationsmaßnahmen. Die Kinder wurden unter Fortsetzung der Reanimationsmaßnahmen in ein Hamburger Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizeistelle Reinbek hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: presseportal.de