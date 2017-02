POL-RZ: Glinde: Überfall auf Tankstelle

Ratzeburg (ots) – Glinde Am 11.02.2017, gegen 19:20 Uhr, kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Wilhelm-Bergner-Straße (Glinde). Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Mann die Tankstelle und bedrohte den 18 Jahre alten Mitarbeiter mit einem großen Messer. Dabei forderte er mit den Worten „Überfall“ die Aushändigung von Bargeld. Möglicherweise um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen machte der Tatverdächtige mit dem Messer eine Bewegung in Richtung des Kassierers, ohne diesen aber zu berühren. Der Mitarbeiter entnahm daraufhin den Kasseneinsatz und stellte diesen auf den Verkaufstresen. Der Tatverdächtige verstaute den Kasseneinsatz in einer weißen Plastiktüte und flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: – männlich, 180-185 cm groß, – schlanke Figur, – schwarze „Sturmhaube“ als Maskierung, – dunkle Oberbekleidung. Ein Zusammenhang mit weiteren Tankstellenüberfällen, insbesondere vom 11.02.17 in Reinbek, wird durch die zuständige Kriminalpolizei in Reinbek geprüft. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist im Bereich um den Tatort eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

Quelle: presseportal.de