POL-RZ: Glinde: Versuchter Raub auf Zeitungsgeschäft

Ratzeburg (ots) – Glinde Am 21.02.2017, um 17:55 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub auf ein Lotto- und Zeitungsgeschäft im Holstenkamp (Glinde). Zur Tatzeit betrat eine maskierte Person das Geschäft mit einem großen Messer und stellte sich vor den Verkaufstresen, hinter dem eine 56 Jahre alte Verkäuferin stand. Der Täter rief dann „Geld, Geld.“ Die Geschädigte und eine weitere, bis zu diesem Zeitpunkt vom Täter nicht bemerkte weitere 74 Jahre alte Mitarbeiterin, fingen daraufhin an laut zu schreien. Hierdurch wurde der Täter offensichtlich verschreckt, so dass er aus einem Verkaufsständer Feuerzeuge entnahm und beim Verlassen des Geschäfts diese auf die Verkäuferinnen warf. Die Verkäuferinnen wurden dabei nicht verletzt. Der Täter flüchtete dann ohne Beute zu Fuß. Eine sofortige Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Der Tatverdächtigte kann wie folgt beschrieben werden: – männlich, ca. 170 cm groß und schlank, – 20 bis 25 Jahre alt, – rote bzw. bordeauxrote Bomberjacke mit Kapuze, – Sturmhaube. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist im Bereich um den Tatort eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

Quelle: presseportal.de