Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.12.2017 – Sterley Am 07.12.2017, fuhr eine 26 jährige Möllnerin mit ihrem VW Polo im morgendlichen Berufsverkehr (gegen 07:45 Uhr) auf der Landesstraße 218 von Mölln in Richtung Sterley. Plötzlich stürzte ein Baum aus einem Knick um, fiel zur Straßenseite und streifte dabei die komplette Fahrzeugseite der Möllnerin. Zum Glück blieb die 26 Jahre alte Frau in ihrem Fahrzeug unverletzt. Sie handelte zudem sehr umsichtig und wich der Gefahrenstelle nicht plötzlich aus, da ihr ein Bus sowie ein Lkw entgegenkamen. Somit blieb es bei einem Blechschaden an ihrem Fahrzeug. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Straßenmeisterei Breitenfelde wurde mit der Beseitigung des umgeknickten Baumes beauftragt.

Quelle: presseportal.de