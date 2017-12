Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.12.2017 – Ratzeburg In der Zeit von Sonntag, den 03.12.2017, bis Donnerstag, den 07.12.2017, sprühten unbekannte Täter Graffiti an eine Hauswand der Ratzeburger Schwimmhalle „Aqwa Siwa“, einen DLRG Wachturm sowie ein Toilettenhäuschen in der Fischerstraße. Mit schwarzer Sprühfarbe wurden die Tags „SXB“ sowie „SeK 1SQ“ aufgebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum in dem Bereich der Fischerstraße verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Benutzer dieser Tags geben? Hinweise bitte an die Polizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Quelle: presseportal.de