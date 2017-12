Ratzeburg (ots) – Bargteheide Im Rahmen der Bekämpfung der Drogenkriminalität ist der Bereich des Traberstieg`s 7, bis zum Bahnhof in Bargteheide, im Laufe dieses Jahres, durch erlangte Erkenntnisse in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen gerückt. Zudem wird diese Örtlichkeit in Teilen der Öffentlichkeit subjektiv als ein Drogenumschlagplatz wahrgenommen. Um der damit einhergehenden Verunsicherung der Bevölkerung gerecht zu werden, führte die Polizeidirektion Ratzeburg, am 12.12.2017 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, eine große Personenkontrolle im Umfeld des Traberstieg`s 7 / Bahnhofes durch. Hierbei waren 80 Beamte, ein großer Teil davon in zivil, im Einsatz. Die Beamten haben diverse Personen angehalten und kontrolliert. Ein Teil der kontrollierten Personen war polizeilich einschlägig bekannt. Bei einigen kontrollierten Personen konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Diese wurden beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Analog zu den beiden Jugendschutzkontrollen am Schulzentrum in Bargteheide war auch hier die nachhaltige Verhinderung von Straftaten vorrangiges Ziel der Kontrolle. Zusätzlich wurden bei den Kontrollen umfangreiche Erkenntnisse in Bezug auf Drogenkriminalität gewonnen. Diese werden nun ausgewertet und fließen in die Ermittlungsarbeit mit ein. Um die eigenen Ermittlungen nicht zu gefährden, können jedoch keine detaillierten Angaben zu den kontrollierten Personen sowie zur Art und Menge der aufgefundenen Betäubungsmittel gemacht werden. Insgesamt entfalten die in den letzten Monaten getroffenen, verstärkten Maßnahmen der Polizei Bargteheide sowie die von der Polizeidirektion Ratzeburg durchgeführten Kontrollen an den beiden genannten „Brennpunkten“ in Bargteheide eine deutlich positive Wirkung. Die Polizei wird aber sowohl das Schulzentrum als auch den Bereich Traberstieg 7 / Bahnhof in Bargteheide weiterhin „im Auge behalten“ und anlassbezogen weitere Kontrollen durchführen.

Quelle: presseportal.de