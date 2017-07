Ratzeburg (ots) – Am 21.07.2017 wurde in Großhansdorf ein Einbrecher durch die zurückkehrende Hausbewohnerin überrascht und nach einer kurzen Verfolgung durch Nachbarn gestellt. Am 21.07.17, um 17:10 Uhr, kehrte eine 34-jährige in ihr Einfamilienhaus in der Straße Groten Diek (Großhansdorf) zurück und bemerkte einen fremden Mann in ihrem Haus. Als dieser aus dem Fenster kletterte, schrie sie diesen an, so dass der Einbrecher in Richtung Straße flüchtete. Die Geschädigte nahm die Verfolgung auf, was auf der Straße zwei Nachbarn bemerkten. Die beiden Nachbarn, ein 58- und ein 30-jähriger, verfolgten den Mann dann bis auf ein weiteres Grundstück, wo sie diesen einholen konnten. Der Tatverdächtige gab dort auf, ohne dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Da die Geschädigte richtigerweise sofort den Notruf gewählt hatte, konnte eine Streife des PR Ahrensburg, die gerade in der Straße Bei den Rauhen Bergen einen weiteren Einbruch aufnehmen wollte, die Festnahme eine Minute später vollenden. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor in das Haus der 34-jährigen eingebrochen und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Diverses Stehlgut aus dem Haus wie Schmuck, Bargeld und ein Tablett (Computer) konnten beim Tatverdächtigen aufgefunden werden. Er wird zudem verdächtigt, in Großhansdorf drei weitere Einbrüche begangen zu haben. In der Straße Bei den Rauhen Bergen einen ebenfalls am 21.07.17 festgestellten und in der gleichen Straße einen am Vortage (siehe Pressemitteilung vom 21.07.17). Ferner einen Einbruch in der Straße Groten Diek, der am 17.07.17 angezeigt worden war. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeilich bekannten 45-jährigen ohne festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde am 22.07.2017 durch den Haftrichter beim AG Lübeck ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Quelle: presseportal.de