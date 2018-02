Ratzeburg (ots) – 26. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 24.02.2018 – Mölln Am Abend des 24.02.2018 kam es in Mölln zu sechs Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr waren Einbrecher in Mölln Nord unterwegs. Im Wohngebiet versuchten sie bei fünf Häusern durch Fenster oder Terrassentüren ins Haus zu gelangen. Gelungen ist es ihnen jedoch nur zwei Mal. Auch im Schäferkamp versuchten Unbekannte einzubrechen. Auch hier blieb es bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Wohngebiet Mölln Nord und im Schäferkamp gemacht? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg 04541 / 809 – 0

Quelle: presseportal.de